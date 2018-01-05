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Доллар на межбанке подорожал на 13 копеек

05.01.2018 12:45
В пятницу, 5 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,11/28,14*, к 12:00 котировки составили 28,23/28,27

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,11, максимальные - 28,23. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,14, максимальные - 28,27.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4928/0,4937, к 12:00 котировки составили 0,4942/0,4954.

Торги по евро начались с котировок 33,8978/33,9312,  к 12:00 котировки составили 34,003/34,0483.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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