Доллар на межбанке подорожал на 13 копеек

В пятницу, 5 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,11/28,14*, к 12:00 котировки составили 28,23/28,27

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,11, максимальные - 28,23. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,14, максимальные - 28,27.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4928/0,4937, к 12:00 котировки составили 0,4942/0,4954.



Торги по евро начались с котировок 33,8978/33,9312, к 12:00 котировки составили 34,003/34,0483.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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