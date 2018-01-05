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НБУ продал банкам $50,5 млн

05.01.2018 16:31
Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 28,1927 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 5 января, $50,5 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $66,7 млн по курсу от 28 грн/долл до 28,205 грн/долл.

Регулятор продавал валюту по курсу от 28,18 грн/долл до 28,205 грн/долл. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,1927 грн/долл, сообщает НБУ.

До этого НБУ выходил на рынок с продажей валюты 22 декабря и продал $43 млн млн по средневзвешенному курсу 27,9306 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Валютный аукцион
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