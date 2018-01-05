Межбанк закрылся котировками доллара 28,2/28,23

В пятницу, 5 января, торги по доллару США открылись котировками 28,11/28,14, к закрытию котировки составили 28,2/28,23

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,11, максимальные - 28,23. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,14, максимальные - 28,27.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4927/0,4937, к закрытию котировки составили 0,4943/0,4951.



Торги по евро начались с котировок 33,8978/33,9312, к закрытию котировки составили 33,9133/33,9493.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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