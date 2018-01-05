Золотовалютные резервы Украины выросли до $18,808 млрд

На 1 января золотовалютные резервы Украины составили $18,808 млрд

Международные золотовалютные резервы Украины на 1 января составили $18,808 млрд. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



НБУ отмечает, что за прошлый год резервы выросли на 21%.



Рост обеспечивался поступлением средств Международного валютного фонда на уровне около $1 млрд и покупки Нацбанком $1,3 млрд при проведении валютных интервенций.

Таким образом, уровень международных резервов Украины на конец 2017 года превысил прогноз Национального банка ($18,6 млрд), несмотря на незначительное сокращение в декабре на 0,5%.

Изменение уровня международных резервов в течение декабря были, в свою очередь, обусловлены ​​поступлениями в пользу правительства в сумме $588,8 млн (из них $586,4 млн - от размещения государственных облигаций), а также выплатами по внешнему долгу.

Для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных временными факторами, НБУ в декабре продал на межбанковском валютном рынке $232,5 млн, из которых $85 млн - за интервенциями в форме запроса относительно наилучшего курса. В то же время регулятор в прошлом месяце купил на межбанковском валютном рынке $50 млн. Таким образом, объем чистой продажи валюты при валютных интервенций в декабре составил $182,5 млн.



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