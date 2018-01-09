Официальные курсы банковских металлов на 09.01.2018

Нацбанк Украины установил на 9 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 371691,67 грн;

серебро - 4838,28 грн;

платина - 270469,93 грн;

палладий - 310236,62 грн.



Напомним, на 5 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 368235,7 грн;

серебро - 4798,69 грн;

платина - 266407,11 грн;

палладий - 304225,15 грн.



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