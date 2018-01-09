 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Официальные курсы банковских металлов на 09.01.2018

09.01.2018 08:05
Нацбанк Украины установил на 9 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
Фото: iStock/Global Images Ukraine

золото - 371691,67 грн;
серебро - 4838,28 грн;
платина - 270469,93 грн;
палладий - 310236,62 грн.

Напомним, на 5 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 368235,7 грн;
серебро - 4798,69 грн;
платина - 266407,11 грн;
палладий - 304225,15 грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы, Нацбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров