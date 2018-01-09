Официальные курсы банковских металлов на 09.01.2018
09.01.2018 08:05
Нацбанк Украины установил на 9 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
Фото: iStock/Global Images Ukraine
золото - 371691,67 грн;
серебро - 4838,28 грн;
платина - 270469,93 грн;
палладий - 310236,62 грн.
Напомним, на 5 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 368235,7 грн;
серебро - 4798,69 грн;
платина - 266407,11 грн;
палладий - 304225,15 грн.
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