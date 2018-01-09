Берлускони призывает Италию не отказываться от евро

Экс-премьер Италии поддержал подход главы Европейского центробанка Марио Драги в отношении евро

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что страна не должна отказываться от евро и что партия "Лига Севера" - его главный союзник на парламентских выборах, которые пройдут в марте - согласна, что подобный шаг представляет опасность для экономики.

Как сообщает Reuters, в то же время лидер "Лиги Севера" Маттео Сальвини посылает противоречивые сигналы относительно евро, с которым, по мнению многих итальянцев, связан спад экономики страны.

Сальвини высмеял предложение партии Движение пяти звезд провести референдум об отказе от евро, однако на прошлой неделе пообещал исправить "ошибку", связанную с единой европейской валютой.

Берлускони, который надеется по итогам мартовских выборов привести к власти правоцентристов, поддержал подход главы Европейского центробанка Марио Драги в отношении евро.

"Сальвини больше не считает, что мы должны отказаться от евро. Он понял, что это будет непосильно для нашей экономики", - сказал Берлускони.

Правоцентристская партия Берлускони "Вперед, Италия", антимигрантская "Лига Севера" и еще одна ультраправая партия - "Братья Италии" - как ожидается, одержат победу на выборах 4 марта, но не наберут абсолютного большинства.

Отношение к евро - важный вопрос в ходе предвыборной кампании, и перспектива того, что евроскептики могут попытаться добиться возврата Италии к национальной валюте, встревожила рынки.

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