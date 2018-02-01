Объективная финансовая информация: новый ресурс IBC.UA

В проекте воплощены лучшие технологии современного мира, реализован принцип: вся информация на одном ресурсе

На правах рекламы

Лидер межбанковского рынка Украины, компания СП "ИнтерБизнесКонсалтинг", презентует свой новый финансово-информационный портал WWW.IBC.UA, для корпоративных клиентов.

Портал предназначен, прежде всего для профессионалов финансовых рынков, собственников бизнеса, руководителей предприятий, финансовых директоров, бухгалтеров, аналитиков, финансистов экспортно-импортных компаний, страхового и банковского сектора.

В проекте воплощены лучшие технологии современного мира, реализован принцип: вся информация на одном ресурсе, полный онлайн сервис, комплексный подход к пожеланиям партнёров, включающий услуги: межбанковский и денежные рынки Украины онлайн; наличный рынок; рынок FORWARD; рынок ценных бумаг; международный рынок ФХ; ЛИБОР; Финансовый консьерж сервис, базы данных с историей и аналитикой, обзоры, новостная лента всех топ новостей и многое другое.

Все 20 лет работы на финансовом рынке, наши принципы остаются неизменны: оперативность; объективность; эффективность; конфиденциальность.

WWW.IBC.UA - успех всегда с лучшими! Присоединяйтесь!