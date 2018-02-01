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Рост ВВП Украины не дает возможности догнать страны Европы - МВФ

01.02.2018 11:49
В МВФ считают, что существующий рост ВВП не позволит Украине догнать европейские страны
Йоста Люнгман (фото - ICU)

Международный валютный фонд оценивает рост экономики Украины в 2% по итогам 2017 года и прогнозирует рост в 2018 году на уровне 3-3,5%. Такое мнение озвучил на пресс-конференции постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает УНИАН.

"Было определенное возобновление роста, в прошлом году он составил 2%. В 2018 году он увеличится где-то на 3-3,5%, но это не даст возможности догнать страны Европы и улучшить уровень жизни украинцев", - сказал он.

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Напомним, правительство планирует экономический рост в 2018 году на уровне 3%. Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП по итогам текущего года до 3,4%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ВВП, МВФ
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