Рост ВВП Украины не дает возможности догнать страны Европы - МВФ

В МВФ считают, что существующий рост ВВП не позволит Украине догнать европейские страны

Международный валютный фонд оценивает рост экономики Украины в 2% по итогам 2017 года и прогнозирует рост в 2018 году на уровне 3-3,5%. Такое мнение озвучил на пресс-конференции постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает УНИАН.

"Было определенное возобновление роста, в прошлом году он составил 2%. В 2018 году он увеличится где-то на 3-3,5%, но это не даст возможности догнать страны Европы и улучшить уровень жизни украинцев", - сказал он.

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Напомним, правительство планирует экономический рост в 2018 году на уровне 3%. Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП по итогам текущего года до 3,4%.

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