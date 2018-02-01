Рост ВВП Украины не дает возможности догнать страны Европы - МВФ
Международный валютный фонд оценивает рост экономики Украины в 2% по итогам 2017 года и прогнозирует рост в 2018 году на уровне 3-3,5%. Такое мнение озвучил на пресс-конференции постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает УНИАН.
"Было определенное возобновление роста, в прошлом году он составил 2%. В 2018 году он увеличится где-то на 3-3,5%, но это не даст возможности догнать страны Европы и улучшить уровень жизни украинцев", - сказал он.
Читайте также: Макропрогноз: главные экономические тренды и риски 2018 года
Напомним, правительство планирует экономический рост в 2018 году на уровне 3%. Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП по итогам текущего года до 3,4%.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Рост ВВП Украины не дает возможности догнать страны Европы - МВФ 11:49
- Объективная финансовая информация: новый ресурс IBC.UA 09:00
- Платежный баланс сведен с профицитом в $2,6 млрд - НБУ 17:05
- Кабмин одобрил среднесрочное бюджетное планирование 15:49
- Украина исключила пять стран из списка офшоров 13:48