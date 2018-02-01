Резервный фонд РФ прекратил существование

С 1 февраля 2018 г. Резервный фонд РФ официально прекратил свое существование

Резервный фонд РФ официально прекратил существование с 1 февраля - ровно через 10 лет после его создания. Согласно поправкам в Бюджетный кодекс РФ, статья о Резервном фонде утратила силу, а из других действующих статей законодательства исключаются упоминания о нем, сообщает ПРАЙМ.

Фактически Резервного фонда не существует уже месяц: Минфин РФ, как и планировал, в конце 2017 г. потратил последний 1 трлн руб. из этого фонда, остатки на его счетах на 1 января 2018 г. были обнулены. Теперь дополнительные нефтегазовые доходы бюджета министерство будет направлять в Фонд национального благосостояния, и из него же, согласно бюджетному правилу, будет финансироваться дефицит бюджета в случае падения нефтегазовых доходов казны.

Идея создания государственной "подушки безопасности" на случай падения цен на нефть принадлежала экс-министру финансов РФ Алексею Кудрину. Разработанный механизм с одной стороны аккумулировал в резервах дополнительные нефтегазовые доходы, с другой - был страховкой от чрезмерного укрепления рубля в условиях быстрого роста цен на нефть и притока валюты.

Для этих целей в 2004 г. был создан Стабилизационный фонд РФ, а 1 февраля 2008 г. он был разделен на Фонд национального благосостояния и Резервный фонд. По информации Минфина, по состоянию на 1 января 2018 г. объем ФНБ составил 3,753 трлн руб., что эквивалентно $65,15 млрд.

Ранее сообщалось, что в конце января цены на нефть достигли максимумов с декабря 2014 г.

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