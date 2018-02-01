Гривня отыграла утраченные с начала года позиции - НБУ

В Нацбанке заявляют, что к концу месяца курс гривни к доллару отыграл утраченные позиции

Девальвационное давление на гривню на валютном рынке во второй половине января ослабло. К концу месяца курс гривни к доллару отыграл утраченные с начала года позиции, говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за январь.

В первой половине января давление на гривню было обусловлено значительной бюджетной экспансией в конце 2017 года, а также низким предложением валюты в связи с сезонным снижением деловой активности и сезонным ухудшением курсовых ожиданий населения, отмечается в материалах НБУ.

Нацбанк отметил, что сохранял свое присутствие на валютном рынке, сглаживая чрезмерные колебания курса, и в конце месяца возобновил покупку валюты для пополнения резервов, однако в целом по итогам месяца по состоянию на 30 января продал на $89,8 млн больше, чем купил.

Напомним, по итогам 2017 года девальвация гривни к доллару составила 88 копеек, или 3,2%. Это один из самых низких показателей за последние несколько лет.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.