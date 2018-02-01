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Гривня отыграла утраченные с начала года позиции - НБУ

01.02.2018 14:54
В Нацбанке заявляют, что к концу месяца курс гривни к доллару отыграл утраченные позиции

Девальвационное давление на гривню на валютном рынке во второй половине января ослабло. К концу месяца курс гривни к доллару отыграл утраченные с начала года позиции, говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за январь.

В первой половине января давление на гривню было обусловлено значительной бюджетной экспансией в конце 2017 года, а также низким предложением валюты в связи с сезонным снижением деловой активности и сезонным ухудшением курсовых ожиданий населения, отмечается в материалах НБУ. 

Нацбанк отметил, что сохранял свое присутствие на валютном рынке, сглаживая чрезмерные колебания курса, и в конце месяца возобновил покупку валюты для пополнения резервов, однако в целом по итогам месяца по состоянию на 30 января продал на $89,8 млн больше, чем купил.

Напомним, по итогам 2017 года девальвация гривни к доллару составила 88 копеек, или 3,2%. Это один из самых низких показателей за последние несколько лет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гривня, НБУ, Курс валют
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