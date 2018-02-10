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В Украине ускоряется инфляция

10.02.2018 13:54
За месяц потребительские цены выросли на 1,5%, в годовом выражении – на 14,1%
Фото: пресс-служба НБУ

Инфляция на потребительском рынке в январе 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,5%, с январем 2017 г. - 14,1%. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Инфляция в Украине ускоряется третий месяц подряд: в декабре 2017 г. (по отношению к ноябрю) она составила 1%, в ноябре (относительно октября) - 0,9%.

При этом базовая инфляция в январе 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,7%, с январем 2017 г. - 9,8%.

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2%. Больше всего (на 10,8% и 7,6%) подорожали овощи и фрукты. На 1,1-3% повысились цены на яйца, молоко, сметану, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, масло, мясо и мясопродукты. В то же время на 2,7% подешевели гречневая крупа, на 1% - сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в т. ч. табачные изделия - на 1,6%, алкогольные напитки - на 0,5%.

В сфере связи цены выросли на 2,8%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 25% и местной телефонной связи на 8,3%.

Как сообщалось, ранее в Нацбанке объяснили, что инфляция превышает прогнозные показатели из-за факторов, на которые невозможно повлиять с помощью инструментов денежно-кредитной политики.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Инфляция
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