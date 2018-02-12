Банки продали НБУ $50 млн

Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 26,8487 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 12 февраля, $49,9 млн.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты на сумму $78,3 млн по курсу от 26,835 грн/долл до 26,87 грн/долл.



Регулятор покупал валюту по курсу от от 26,835 грн/долл до 26,85 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,8487 грн/долл, сообщает НБУ.



На аукционе 7 февраля регулятор купил у банков более $110 млн.



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