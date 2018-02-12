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Техническая миссия МВФ начала работу в Киеве

12.02.2018 13:05
Сегодня эксперты Международного валютного фонда начали работу в Украине
Фото: пресс-служба МВФ

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) сегодня, 12 февраля, приступили к работе в Киеве. Об этом сообщает представительство МВФ в Украине.

"Представительство МВФ в Украине подтвердило начало работы в Киеве команды в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда", - гласит сообщение.

Ранее сообщалось, что эта миссия не является оценочной. Эксперты МВФ командируются для технических обсуждений с представителями украинской власти.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.

24 января президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, МВФ
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