Техническая миссия МВФ начала работу в Киеве

Сегодня эксперты Международного валютного фонда начали работу в Украине

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) сегодня, 12 февраля, приступили к работе в Киеве. Об этом сообщает представительство МВФ в Украине.



"Представительство МВФ в Украине подтвердило начало работы в Киеве команды в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда", - гласит сообщение.



Ранее сообщалось, что эта миссия не является оценочной. Эксперты МВФ командируются для технических обсуждений с представителями украинской власти.



МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.



24 января президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.