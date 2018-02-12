В НБУ надеются обуздать инфляцию к середине года

Нацбанк отмечает сохранение значительного инфляционного давления

Национальный банк Украины ожидает, что более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года. Об этом сказано в комментарии НБУ относительно уровня инфляции в январе.

В НБУ отметили, что в январе инфляция ускорилась до 14,1% в годовом измерении с 13,7% в декабре 2017 года. В месячном исчислении рост потребительских цен составил 1,5%.

"Фактическая инфляция была несколько выше траектории прогноза, опубликованного в "инфляционной отчете" за январь 2018 года, в связи с быстрыми, чем ожидалось, темпами роста цен на продукты и топливо", - сказано в комментарии.

В Нацбанке заявили, что текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления.

Напомним, по данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,5%, с январем 2017 года - 14,1%.

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