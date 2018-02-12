Минфин усовершенствует систему рисков по НДС

Минфин разработал проект постановления о дальнейшей работе системы рисков по НДС

Министерство финансов разработало проект постановления о дальнейшей работе системы рисков по НДС. Об этом Минфин сообщает на официальном сайте.



"Эта система необходима для предупреждения схем по хищению НДС и бесперебойного процесса автоматического возмещения НДС", - сообщили в министерстве.



В декабря 2017 года работу системы рисков по НДС остановили для того, чтобы наработать эффективное и согласованное решение для борьбы со схемами по хищению НДС.



Постановлением предлагается ввести "отсекающий критерий" 3% и порог объема поставок за месяц в размере 500 тыс. грн для уменьшения случаев остановки регистрации налоговых накладных.



Также предлагается наделить полномочиями органы Государственной фискальной службы (ГФС) рассматривать жалобы о приостановлении регистрации.



Документ предусматривает закрепление за ГФС формирование и ведение указанного реестра в открытом доступе, а также ежедневную публикацию его на своем официальном сайте.



"Предлагается, чтобы для оперативного реагирования ГФС устанавливала критерии оценки рисков. Чтобы обеспечить прозрачность этого процесса, ГФС должна предварительно согласовывать эти критерии с Министерством финансов и публиковать на официальном сайте", - говорится в документе.



Также для малого и среднего бизнеса вводятся показатели положительной налоговой истории, в частности, налоговые накладные с рисковой операцией по плательщикам с положительной налоговой историей останавливаться не будут.



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