Уровень теневой экономики Украины сократился - МЭРТ

Треть украинской экономики находится в тени, заявляют в Минэкономразвития

В январе-сентябре 2017 года уровень теневой экономики Украины снизился на 2 процентных пункта - до 33% ВВП по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.

По данным МЭРТ, все четыре метода, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, показали уменьшение уровня теневой экономики по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В министерстве отмечают, что детенизация экономики происходила на фоне умеренного роста производства, сохранения курсовой стабильности и умеренных темпов инфляции.

"Снизить уровень теневой экономики удалось благодаря улучшению ожиданий бизнеса и населения, а также ослаблению инвестиционных рисков", - считают в МЭРТ.

Среди факторов, которые сдерживают детенизацию, в МЭРТ называют низкое доверие к институтам власти, сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы страны, наличие неподконтрольных властям территорий.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.