Украина на 72 месте из 80 в рейтинге стран для комфортной пенсии

В рейтинге "Лучшие страны для комфортной пенсии" Украина значится в последней десятке

Украина вошла в последнюю десятку рейтинга "Лучшие страны для комфортной пенсии", составленного изданием US News, бизнес-школой Wharton и BAV Group.



Рейтинг составлен на основании опроса 21 тысячи респондентов. Их попросили оценить 80 государств по 65 показателями (качество жизни, налоговая среда, право собственности, дружелюбие, культура, власть, открытость бизнеса, система здравоохранения, климат). Исследователи рассматривали оценки людей старше 45 лет, которые считают себя представителями "высшего класса".



Украина заняла 72 место из 80 государств.



Пятерку лидеров составляют: Новая Зеландия, Австралия, Швейцария, Испания, Португалия.



Польша заняла 32 место, Венгрия - 39-е, Румыния - 50 место. Беларусь - на 66 месте, а Россия - на предпоследнем, 79-м.



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