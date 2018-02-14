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За месяц объем наличных денег уменьшился на 11 млрд грн

14.02.2018 08:38
По данным Национального банка, на руках у населения в начале февраля оставалось 321,573 млрд грн.
Фото - пресс-служба НБУ

В январе объем наличных денег в обращении вне банков уменьшился на 10,973 млрд грн.

По данным Национального банка, на руках у населения в начале февраля оставалось 321,573 млрд грн.

При этом наличные в кассах банков также сократились - на 4,095 млрд грн, до 24,903 млрд грн.

Валютные депозиты населения в январе 2018 года увеличились на $72 млн, а гривневые упали на 1,8 млрд грн.

Источник: FinClub

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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Теги: наличные расчеты
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