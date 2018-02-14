Чистые резервы НБУ сократились до $6 млрд
14.02.2018 11:30
За прошлый месяц чистые международные резервы Нацбанка сократились на 9,5% и составили $6,04 млрд
Фото: пресс-служба НБУ
Чистые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в январе сократились на 9,5% до $6,04 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
В 2017 чистые резервы НБУ выросли на 57,9% с $4,22 млрд.
Справка. Чистые международные резервы - та часть денежной базы, которая обеспечена золотом и конвертируемой валютой. Она растет, если регулятор покупает валюту на межбанковском рынке для поддержки курса.
Международные резервы Украины на 1 февраля сократились на 2% и составили $18,44 млрд.
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