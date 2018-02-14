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Минфин одолжил 1,5 млрд грн на внутреннем рынке

14.02.2018 11:55
Вчера Министерство финансов провело плановый аукцион по размещению госбондов

Министерство финансов 13 февраля на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 1,47 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Минфин разместил гривневые ценные бумаги со сроком обращения 91 день на 480,8 млн грн под 16% годовых, со сроком обращения 182 дня на 462,5 млн грн под 16,2% годовых, со сроком обращения 252 дня на 135,9 млн грн под 16,5% годовых, со сроком обращения 329 дней на 129,6 млн грн под 16,4% годовых и со сроком обращения 700 дней на 264,8 млн грн под 15,8% годовых.

Ранее сообщалось, что нерезиденты увеличили портфель принадлежащих им гривневых бондов на 3,7 млрд грн - до 12 млрд грн.

По состоянию на 9 февраля в обращении находятся ОВГЗ на сумму 744,94 млрд грн, а крупнейшим их держателем выступает НБУ - 356,25 млрд грн. Банки владеют гособлигациями на 350,42 млрд грн, юрлица - на 24,92 млрд грн, физлица - на 1,58 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Министерство финансов
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