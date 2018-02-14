Минфин одолжил 1,5 млрд грн на внутреннем рынке

Вчера Министерство финансов провело плановый аукцион по размещению госбондов

Министерство финансов 13 февраля на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 1,47 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Минфин разместил гривневые ценные бумаги со сроком обращения 91 день на 480,8 млн грн под 16% годовых, со сроком обращения 182 дня на 462,5 млн грн под 16,2% годовых, со сроком обращения 252 дня на 135,9 млн грн под 16,5% годовых, со сроком обращения 329 дней на 129,6 млн грн под 16,4% годовых и со сроком обращения 700 дней на 264,8 млн грн под 15,8% годовых.



Ранее сообщалось, что нерезиденты увеличили портфель принадлежащих им гривневых бондов на 3,7 млрд грн - до 12 млрд грн.



По состоянию на 9 февраля в обращении находятся ОВГЗ на сумму 744,94 млрд грн, а крупнейшим их держателем выступает НБУ - 356,25 млрд грн. Банки владеют гособлигациями на 350,42 млрд грн, юрлица - на 24,92 млрд грн, физлица - на 1,58 млрд грн.



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