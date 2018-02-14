На сегодняшнем заседании Кабмин утвердил бюджет Фонда социального страхования на этот год

Кабинет министров утвердил бюджет Фонда социального страхования Украины на 2018 год.



Согласно сообщению на сайте правительства, утверждена доходная часть бюджета фонда в сумме 23 млрд грн и расходная - 22 млрд грн. Резерв средств для выплаты помощи по безработице составляет 285 млн грн.



"Принятие бюджета позволит осуществить перечисление суммы ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве, осовременить такие выплаты за период 2008-2011 годы, обеспечить финансирование медицинской реабилитации застрахованных лиц и тому подобное", - отмечает пресс-служба.



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