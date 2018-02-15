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Рост экономики Украины замедлился

15.02.2018 10:37
Рост ВВП Украины в IV квартале 2017 года составил 1,8% в годовом выражении и 0,4% - по сравнению с предыдущим кварталом
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2017 года в годовом выражении (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) составил 1,8% после 2,1% роста кварталом ранее. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

По сравнению с третьим кварталом 2017 года экономика Украины с учетом сезонного фактора выросла на 0,4%. Кварталом ранее этот показатель составлял 0,2%.

Напомним, ранее Национальный банк Украины ухудшил прогноз по ВВП на 2017 год с 1,9% до 1,6%, но потом изменил оценку на 2,1%.

МВФ ухудшил свой прогноз экономического роста до 2% с 2,9% по итогам 2017 года. 

В 2016 году украинская экономика выросла на 2,3%. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ВВП, Госстат
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