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ВВП Украины в прошлом году вырос на 2,2%

15.02.2018 15:55
За прошлый год экономика Украины выросла на 2,2%
Фото: пресс-служба НБУ

Валовый внутренний продукт Украины в прошлом году вырос на 2,2%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

"Среди положительных факторов: высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС", - отмечает МЭРТ.

Ранее сообщалось, что рост реального ВВП Украины в IV квартале 2017 года в годовом выражении (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) составил 1,8%. По сравнению с третьим кварталом 2017 года экономика Украины с учетом сезонного фактора выросла на 0,4%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ВВП, Госстат
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