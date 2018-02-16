МВФ советует Украине заняться продажей госпредприятий

Представитель миссии МВФ обсудил сотрудничество со спикером украинского парламента

Международный валютный фонд советует Украине начать продажу государственных предприятий. Об этом сказал руководитель миссии МВФ в Украине Рон Ван Роден на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Как сообщает пресс-служба парламента, стороны обсудили вопросы выполнения положений меморандума о сотрудничестве с МВФ и законодательного обеспечения дальнейшего реформирования экономики Украины.

Рон Ван Роден отметил изменения в украинской экономике за последние два года. "Благодаря усилиям правительства и парламента мы видим, что экономика оживает и демонстрирует рост на 2-3 процента", - сказал он.

Представитель МВФ считает, что Украина нуждается в инвестициях - внутренних и иностранных. Рон Ван Роден назвал важными законы о приватизации и те, которые направлены на борьбу с коррупцией, отметив также необходимость принятия законов, направленных на улучшение бизнес-среды в стране.

"Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией. Создание Антикоррупционного суда считаю критически важным дополнением к ранее созданным НАБУ, САП и НАЗК", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава представительства миссии фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что законопроект президента Украины Петра Порошенко о создании Антикоррупционного суда не соответствует условиям программы с МВФ.

Люнгман отметил, что создание независимого Антикоррупционного суда - ключевое требование для следующего этапа проверки, которая должна определить, получит ли Украина очередной транш от МВФ.

Среди других требований программы он назвал повышение цен на газ, процесс приватизации, пенсионная, а также земельная реформы.

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