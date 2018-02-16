Курс доллара упал до трехлетнего минимума к корзине валют

Бюджетная сделка США вызывает тревогу у инвесторов: курс доллара падает

Курс доллара на торгах сегодня, 16 февраля, снизился до минимального значения за более чем три года. Об этом сообщает Reuters.



По словам аналитиков, уменьшение цены доллара по отношению к корзине валют на мировых рынках объясняется целым рядом факторов, начиная от опасений, что власти США будут вести политику слабого доллара (на фоне того, как другие страны постепенно сокращают количественное смягчение).



На курс также влияет бюджетная сделка в США и прогноз, что в этом году Штатам придется более $1 трлн в этом году из-за роста дефицита бюджета.



Индекс доллара сегодня снизился до 88,253. В то же время, доходность казначейских облигаций США выросла до четырехлетнего максимума. Это озадачило аналитиков, поскольку повышению доходности обычно сопутствует сильный доллар. Инфляция в США в январе ожидается более высокой, чем прогнозировалось ранее. Учитывая все это, инвесторы ожидают, что Федеральный резерв в этом году будет повышать ключевые ставки не менее четырех раз, отмечает Reuters.



Стратегист ING Крис Тернер объясняет расхождение траекторий курса доллара и доходности госбумаг тем, что на доходность больше влияют опасения в связи с бюджетным дефицитом США.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.