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На торги выставлен оздоровительный комплекс НБУ в Яремче

16.02.2018 12:25
ФГИУ выставил на продажу горный оздоровительный комплекс Нацбанка в Яремче
Фото: Pixabay

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на продажу горный оздоровительный комплекс "Прикарпатье" в Яремче, который принадлежит Национальному банку Украины.

"Фонд госимущества начал приватизацию непрофильных активов Национального банка. Первый объект - горный оздоровительный комплекс "Прикарпатье" в Яремче. Начальная стоимость - 51,9 млн грн", - сообщил глава ФГИУ Виталий Трубаров.

Инвестор в течение одного года должен завершить строительство и ввести его в эксплуатацию, соблюдать требования экологической безопасности и использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, рассказал он.

Конечный срок принятия заявок на участие в аукционе - 12 марта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, ФГИУ
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