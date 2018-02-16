На торги выставлен оздоровительный комплекс НБУ в Яремче
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на продажу горный оздоровительный комплекс "Прикарпатье" в Яремче, который принадлежит Национальному банку Украины.
"Фонд госимущества начал приватизацию непрофильных активов Национального банка. Первый объект - горный оздоровительный комплекс "Прикарпатье" в Яремче. Начальная стоимость - 51,9 млн грн", - сообщил глава ФГИУ Виталий Трубаров.
Инвестор в течение одного года должен завершить строительство и ввести его в эксплуатацию, соблюдать требования экологической безопасности и использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, рассказал он.
Конечный срок принятия заявок на участие в аукционе - 12 марта.
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