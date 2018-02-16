На счета предприятий поступило 365 млн грн для выплаты шахтерам

Для выплаты по зарплатным долгам шахтерам на счета госпредприятий поступило 365 млн грн

На казначейские счета государственных угольных предприятий сегодня, 16 февраля, поступило 365 млн грн для выплаты зарплатной задолженности шахтерам за предыдущие годы. Об этом сообщил профильный вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.



В июле сообщалось, что прокуратура открыла производство по факту безосновательной невыплаты заработной платы горнякам шахты им. Капустина.



В конце прошлого года в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. В вину Насалику ставят проблемы с невыплатой зарплаты шахтерам и торговлю углем с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.