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На счета предприятий поступило 365 млн грн для выплаты шахтерам

16.02.2018 17:19
Для выплаты по зарплатным долгам шахтерам на счета госпредприятий поступило 365 млн грн
Фото: Pixabay

На казначейские счета государственных угольных предприятий сегодня, 16 февраля, поступило 365 млн грн для выплаты зарплатной задолженности шахтерам за предыдущие годы. Об этом сообщил профильный вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

В июле сообщалось, что прокуратура открыла производство по факту безосновательной невыплаты заработной платы горнякам шахты им. Капустина.

В конце прошлого года в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. В вину Насалику ставят проблемы с невыплатой зарплаты шахтерам и торговлю углем с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Госбюджет, зарплата
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