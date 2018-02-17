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В России запретят уличные табло с курсами валют

17.02.2018 10:45
Центробанк страны-агрессора намерен запретить финучреждениям размещать информацию о валютных курсах вне отделений
Фото: Getty Images

Центробанк России планирует запретить банкам размещать информацию о курсах наличной иностранной валюты вне отделений. Об этом сообщает Интерфакс.

В частности, финучреждения будут не вправе размещать информацию о курсах валют на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения, в котором расположен банк, крышах и иных конструктивных элементах здания, строения, сооружения, в котором находится помещение банка, или вне их.

Кроме того, регулятор планирует разрешить банкам устанавливать или изменять курсы валют к рублю в автоматизированном режиме без издания отдельных приказов или распоряжений банка.

При этом сообщать клиентам банка об установленных курсах будет кассовый работник перед проведением операции.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация
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