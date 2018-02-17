В России запретят уличные табло с курсами валют
Центробанк России планирует запретить банкам размещать информацию о курсах наличной иностранной валюты вне отделений. Об этом сообщает Интерфакс.
В частности, финучреждения будут не вправе размещать информацию о курсах валют на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения, в котором расположен банк, крышах и иных конструктивных элементах здания, строения, сооружения, в котором находится помещение банка, или вне их.
Кроме того, регулятор планирует разрешить банкам устанавливать или изменять курсы валют к рублю в автоматизированном режиме без издания отдельных приказов или распоряжений банка.
При этом сообщать клиентам банка об установленных курсах будет кассовый работник перед проведением операции.
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