В России запретят уличные табло с курсами валют

Центробанк страны-агрессора намерен запретить финучреждениям размещать информацию о валютных курсах вне отделений

Центробанк России планирует запретить банкам размещать информацию о курсах наличной иностранной валюты вне отделений. Об этом сообщает Интерфакс.



В частности, финучреждения будут не вправе размещать информацию о курсах валют на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения, в котором расположен банк, крышах и иных конструктивных элементах здания, строения, сооружения, в котором находится помещение банка, или вне их.



Кроме того, регулятор планирует разрешить банкам устанавливать или изменять курсы валют к рублю в автоматизированном режиме без издания отдельных приказов или распоряжений банка.



При этом сообщать клиентам банка об установленных курсах будет кассовый работник перед проведением операции.



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