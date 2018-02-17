Украина направляет 6% ВВП на обороноспособность - Порошенко
Почти 6% валового внутреннего продукта Украины тратится на усиление обороноспособности государства. Об этом рассказал президент Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба АП.
"Прогресс Украины был бы невозможен без помощи наших партнеров. Вы умножаете наши достижения на пути реформ путем таких инициатив, как европейский план для Украины. И укрепляете обороноспособность Украины. Сейчас мы направляем почти 6% нашего ВВП на сектор безопасности и обороны", - отметил глава государства.
Порошенко подчеркнул, что Украина не претендует на территории соседей, а защищает свою землю.
"Усиление оборонного потенциала увеличит цену российской агрессии. Перед лицом такого сдерживающего фактора Москва дважды подумает, прежде чем начать новые военные действия", - утверждает Порошенко.
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