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Украина направляет 6% ВВП на обороноспособность - Порошенко

17.02.2018 11:32
Около 6% украинского ВВП направляется на сектор безопасности и обороны, рассказал президент
Петр Порошенко (фото - пресс-служба АП)

Почти 6% валового внутреннего продукта Украины тратится на усиление обороноспособности государства. Об этом рассказал президент Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба АП.

"Прогресс Украины был бы невозможен без помощи наших партнеров. Вы умножаете наши достижения на пути реформ путем таких инициатив, как европейский план для Украины. И укрепляете обороноспособность Украины. Сейчас мы направляем почти 6% нашего ВВП на сектор безопасности и обороны", - отметил глава государства.

Порошенко подчеркнул, что Украина не претендует на территории соседей, а защищает свою землю.

"Усиление оборонного потенциала увеличит цену российской агрессии. Перед лицом такого сдерживающего фактора Москва дважды подумает, прежде чем начать новые военные действия", - утверждает Порошенко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ВВП, Порошенко Петр
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