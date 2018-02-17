Минсоцполитики: Поверка стажа пенсионеров - фейк

Министерство социальной политики сообщает, что информация о проверке стажа пенсионеров по требованию МВФ не соответствует действительности

Министерство социальной политики опровергает существования требования Международного валютного фонда (МВФ) о проверке трудового стажа пенсионеров, получающих пенсию меньше минимальной.



"В последнее время, со ссылкой на "источник в Министерстве социальной политики", распространено сообщение о том, что якобы по требованию МВФ Пенсионный Фонд проверит стаж всех пенсионеров, расчетная пенсия которых меньше минимальной. И в случае, если стажа не хватает, то, мол, пенсию могут снять", - сообщает пресс-служба Минсоцполитики.



Эта информация не соответствует действительности и является фейковой, подчеркивает министерство.



Вчера, 16 февраля, команда экспертов МВФ во главе с Роном ван Руденом завершила работу в Киеве. Итоговое заявление по результатам работы экспертов Фонд опубликует в начале следующей недели.



МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.



24 января президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.



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