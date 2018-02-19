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Гройсман рассказал, как будут привлекать инвестиции в госсектор

19.02.2018 16:09
Премьер-министр заявляет, что процесс поиска нового инвестора будет прозрачным и конкурентным
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба Кабмина)

В этом году в Украине должен стартовать этап эффективного и прозрачного привлечения инвестиций в государственный сектор. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр отметил, что процесс будет сопровождаться новым, прогрессивным законодательством, а процесс поиска нового инвестора будет прозрачным и конкурентным. От этого выиграют граждане и государство в целом.

"Главная задача - прозрачность, открытость и понятность для людей. Мы в каждом госпредприятии должны выбить коррупцию и отсутствие конкурентности. Считаю, что это принципиально", - заявил Гройсман.

По его словам, также важно проводить корпоратизацию крупных госкомпаний, имеющих стратегическое значение для экономики государства.

В Украине насчитывается почти 3,5 тыс. государственных предприятий, большинство из которых введены в эксплуатацию более 50 лет назад.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Инвестиции, Гройсман
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