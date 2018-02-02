Доллар отступает. Пять выводов о январской девальвации

Гривня начала год с падения, но самые мрачные курсовые прогнозы не оправдались

После пикового значения середины января почти 29 грн/$ курс доллара пошел на спад - в конце месяца котировки вернулись к значениям начала года - 27,84/27,87 грн/$.

Паниковать рано, изначально настаивали в Нацбанке: регулятор нечасто выходил на валютный рынок с интервенциями, отмечая, что рост курса связан с временным дефицитом валюты.

"Уже третий год подряд в первые месяцы года растет спрос на валюту, в том числе со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год, - рассказывал замглавы НБУ Олег Чурий. - Одновременно снижаются и ее поступления, в частности со стороны аграриев, которые обычно обеспечивают около половины предложения валюты на межбанке".

Это не единственная причина январского падения курса гривни, считают опрошенные LIGA.net финансисты. Признают это и в Нацбанке. Среди других валютных факторов, характерных для нашего рынка, бюджетные траты в конце года, валютные и административные действия Нацбанка, погашение госдолга и спекулятивная составляющая наличного курса. Курсовые колебания могут продолжиться и в феврале, но ближе к марту гривня начнет укрепляться, отмечают аналитики.

LIGA.net выделила пять основных выводов по итогам "январской девальвации".

Сезонность преувеличена

Сезонный всплеск курсовой волатильности наблюдается не первый год: в новогодний период у экспортеров накапливается избыточная гривневая ликвидность, которая дает им возможность максимально ограничивать продажи валютной выручки, рассказывает директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Влиянию сезонности на украинский рынок уделяется слишком много внимания, считает руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.

"На рынке нет "сезонного" фактора, это навязанное и очень упрощенное мнение. Есть множество других внутренних и внешних нюансов, - говорит Вальчишен. - Сейчас ключевое - это повышение ставки НБУ и ослабление доллара на международном рынке".

Также играют роль неопределенные позиции Украины в переговорах с международными кредиторами, изменения в валютном регулировании и повышение рисков из-за предварительных решений международных судов ("долг Януковича", бонды Привата, спор с Газпромом), добавляет директор департамента рыночных исследований агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

Отличительный фактор этого года - денежные затраты государства в конце 2017-го были вдвое выше, чем годом ранее, отмечает главный экономист Альфа-Банка и Укрсоцбанка Алексей Блинов. По его данным, дефицит госбюджета в декабре 2016 года составлял 24,6 млрд грн, в декабре 2017-го - 53,4 млрд. О значительной бюджетной экспансии как одном из факторов девальвации в своем Макроэкономическом и монетарном отчете писал и Нацбанк.

Чтобы избежать столь резких скачков в остатках на Едином казначейском счету, правительству нужно перейти к среднесрочному бюджетному планированию, отмечает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Бизнес уже адаптировался к тому, что курс зависит от комбинации разных факторов, влияние которых год от года может меняться, считает Куринной. "Дополнительное воздействие оказывают ежемесячные "курсовые "маяки": в начале месяца это повышенный спрос на валюту со стороны нерезидентов для вывода дивидендов, в конце - рост потребности в гривне для проведения обязательных платежей по зарплате, аренде, расчетам с контрагентами, налогам", - рассказывает он.

Госдолг не всегда вредит

По данным Нацбанка, в этом году Украина должна выплатить $7,1 млрд валютного долга, из них за рубеж - $5,5 млрд. Прямо на курс гривни внешний долг не повлияет - выплаты будут происходить из резервов НБУ и валютного счета правительства, поэтому покупать доллары для проведения этих платежей Нацбанку не нужно, объясняет Елена Белан.

"В результате выплат снизятся резервы Нацбанка, это может косвенно повлиять на валютный рынок, - отмечает Белан. - Если ко времени пиковых платежей не будет более внятных перспектив получения транша МВФ, могут ухудшиться ожидания населения и бизнеса, что спровоцирует давление на гривню".

$2,6 млрд долга этого года - облигации внутреннего госзайма, номинированные в валюте, Министерство финансов уже начало перекрывать эту сумму новыми заимствованиями, говорит Олег Куринной.

"За последние два месяца Минфин привлек почти $900 млн от размещения валютных ОВГЗ, этого достаточно для проведения ближайших платежей по обслуживанию госдолга", - рассказывает он.

Большую часть последнего выпуска гособлигаций в валюте (30 января, разместили в общей сложности валютных бумаг на $137,43 млн) купили нерезиденты, добавляет Алексей Блинов.

"Это создало крупное предложение валюты на рынке и позволило котировкам уверенно уйти ниже отметки 28 грн/$, - говорит Блинов. - НБУ смог за счет этого в последние дни месяца купить интервенции в поддержку гривни в начале месяца".

Нацбанк сыграл на опережение

Январское повышение учетной ставки НБУ до 16% способствовало снижению спекулятивных аппетитов участников рынка, отмечает Олег Куринной. Нацбанк при этом не преследовал цели моментального укрепления курса, он реагировал на существующие и предупреждал будущие инфляционные риски, добавляет он.

Одним из результатов последовательного увеличения учетной ставки НБУ стал рост интереса инвесторов к украинским долговым бумагам, что увеличило спрос на гривневые активы, поясняет Алексей Блинов.

К дополнительному оттоку валюты может привести репатриация дивидендов и ослабление других ограничений Нацбанка на валютном рынке, считает Виктор Шулик. "Еще одна проблема этого года - материнские структуры банков будут заводить в Украину меньше валюты для докапитализации своих "дочек", - отмечает Шулик, - поэтому большого прироста прямых иностранных инвестиций ожидать не стоит".

Спекулянты никуда не делись

Высокий уровень гривневой ликвидности в системе дал больше возможностей для валютных спекулянтов, которые сейчас работали "в обе стороны", говорит Олег Куринной.

"Если в начале месяца наличный рынок показывал опережающую девальвационную динамику, то в последнюю неделю января он уже лидировал и в обратном движении, - рассказывает Куринной. - Это произошло благодаря повышенной активности продавцов, неудачно сыгравших "на повышение" и спешащих "вскочить в уходящий вагон" высокого курса".

Ситуация на рынке будет зависеть и от краткосрочного желания "заработать" как со стороны некоторых игроков рынка, так и со стороны самого Нацбанка, считает Виктор Шулик. "Когда появится годовая отчетность НБУ за 2017 год, можно будет увидеть, какую прибыль получил регулятор от операций с финансовыми активами и валютой", - говорит Шулик.

Весной доллар подешевеет, к концу года - подорожает

В феврале доллар может снова подорожать, но не так сильно, как было в январе, а в марте гривня начнет укрепляться, прогнозирует начальник управления дилинговых операций банка Пивденный Олег Ропяк. К концу года курс будет выше, чем сейчас, - 29,5-30,5 грн/$, считает CEO Dragon Capital Томаш Фиала.

"Этот прогноз исходит из того, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ и получит транш на протяжении 2018 года, - поясняет Фиала. - Если этого не произойдет, курс доллара будет намного выше, а ситуация с валютой будет зависеть от внешних рынков".

В первом квартале Украину ожидает сокращение валютной выручки из-за снижения мировых цен на металлургическую продукцию, говорится в макропрогнозе ОТП Банка на первый квартал.

"Сезонная активизация импортеров и потенциальное повышение социальных стандартов будут подталкивать гривню до максимального значения в 29 грн/$ в I квартале, - считают в ОТП Банке. - Во II и III кварталах ожидается восстановление позиций гривни до уровня 27-28 грн/$".

Сергей Шевчук

Кристина Болотова