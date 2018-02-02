Рост экономики Украины в прошлом году составил 2,1% - НБУ

Основным драйвером роста ВВП в Украине в прошлом году оставался внутренний спрос, отмечает НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает рост экономики Украины в 2017 году в 2,1%. Об этом регулятор сообщает в инфляционном отчете на официальном сайте.



В третьем квартале прошлого года рост реального ВВП составил 2,1%, что соответствует оценкам НБУ.



"Основным двигателем роста ВВП оставался внутренний спрос. Рост инвестиций продолжался высокими темпами, чему способствовало улучшение деловых ожиданий предприятий и их высокие финансовые результаты", - гласит отчет.

Ранее Нацбанк прогнозировал, что в 2017 году экономический рост будет близок к 2,2%.



25 января НБУ сообщил, что пересмотрел макропрогноз на 2018-2020 гг.



Экономический рост ускорится до 3,4% в 2018 году, считают эксперты НБУ. Ранее прогнозный показатель составлял 3,2%. В 2019-2020 гг. рост реального ВВП замедлится до 2,9%. Более ранний прогноз составлял 3,5%.



Номинальный ВВП в 2018-2020 гг. составит 3,39, 3,78, и 4,12 трлн грн, соответственно.



Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,2%, в 2019 году - на 3,5%.



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