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Рост экономики Украины в прошлом году составил 2,1% - НБУ

02.02.2018 11:15
Основным драйвером роста ВВП в Украине в прошлом году оставался внутренний спрос, отмечает НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает рост экономики Украины в 2017 году в 2,1%. Об этом регулятор сообщает в инфляционном отчете на официальном сайте.

В третьем квартале прошлого года рост реального ВВП составил 2,1%, что соответствует оценкам НБУ.

"Основным двигателем роста ВВП оставался внутренний спрос. Рост инвестиций продолжался высокими темпами, чему способствовало улучшение деловых ожиданий предприятий и их высокие финансовые результаты", - гласит отчет.

Ранее Нацбанк прогнозировал, что в 2017 году экономический рост будет близок к 2,2%.

25 января НБУ сообщил, что пересмотрел макропрогноз на 2018-2020 гг.

Экономический рост ускорится до 3,4% в 2018 году, считают эксперты НБУ. Ранее прогнозный показатель составлял 3,2%. В 2019-2020 гг. рост реального ВВП замедлится до 2,9%. Более ранний прогноз составлял 3,5%.

Номинальный ВВП в 2018-2020 гг. составит 3,39, 3,78, и 4,12 трлн грн, соответственно.

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,2%, в 2019 году - на 3,5%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ВВП
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