Минфин усовершенствовал механизм "единого окна" на таможнях
Кабинет министров принял решение усовершенствовать механизм "единого окна" на таможнях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
"С учетом практического опыта применения автоматической системы информационного обмена по принципу "единого окна" и по предложениям представителей бизнеса и независимых экспертов, Министерство финансов подготовило, а правительства 31 января приняло решение по совершенствованию механизма "единого окна" на украинских таможнях", - сказано в сообщении.
В Минфине отметили, что после детального мониторинга был обнаружен ряд проблемных вопросов, которые могут осложнить процесс таможенного оформления товаров при обязательном применении "единого окна". Это касается, в частности, отличных от автомобильного видов транспорта (водный, железнодорожный, авиа), а также почтовых и международных экспресс-отправлений.
Поэтому Минфин разработал проект постановления Кабмина, где вводится дифференцированный подход к обязательному применению "единого окна" с учетом особенностей транспортных операций.
Постановление Кабмина предусматривает продление на один год возможности добровольного применения системы "единого окна" в случаях:
- перемещения товаров транзитом;
- вывоза за пределы Украины товаров морским, железнодорожным и авиационным транспортом;
- ввоз товаров в почтовых и международных экспресс-отправлениях.
Кроме того, на 90 дней вводится переходный период в виде добровольного применения системы "единого окна" в каждом новом месте таможенного оформления, в которых начнется применение этой системы.
Среди нововведений заслуживает внимания также внедрение риск-ориентированного подхода к избранию объектов фитосанитарного контроля деревянного упаковочного материала и паллет, предусматривающий:
- при экспорте - осуществление контроля маркировки паллет таможнями, и только в случаях, когда товары подлежат таможенному досмотру;
- при импорте - обзору (инспектированию) будут подлежать 10%, 25%, 50% или 100% подконтрольных грузов в зависимости от уровня риска в разрезе стран-отправителей.
Разработанный Минфином акт также предусматривает включение в перечень товаров, не подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю (в том числе в форме предварительного документального контроля) медицинских изделий (в т. ч. для диагностики in vitro, активных медицинских изделий, которые имплантируют, вспомогательных средств, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям технических регламентов), а также пестицидов и агрохимикатов, зарегистрированных в Украине.
В министерстве надеются, что эти меры ускорят процесс взаимодействия предприятий и органов государственной власти; упростят ведение внешнеэкономической деятельности; минимизируют коррупционные риски из-за автоматизации процессов.
Как сообщалось, Кабмин одобрил обязательное введение с 1 февраля 2018 г. принципа "единого окна" на таможне в ноябре 2017 г.
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