Цена на газ для граждан до конца сезона не изменится - Гройсман
Цена на газ, отпускаемый для нужд граждан в рамках специальных обязательств (PSO) до конца текущего отопительного сезона, не изменится. Об этом сегодня на брифинге сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Действительно, есть вопрос, и об этом заявил представитель МВФ в Украине, в том, чтобы выровнять цену коммерческого газа в Украине для населения. И мы сейчас работаем с МВФ, у нас есть свое мнение, и я с определенными вопросами не соглашаюсь", - заявил он.
Гройсман отметил, что формирование цены на газ в Украине должно быть справедливым и исключать коррупционные проявления. "Разница в цене между коммерческой ценой и бытовой - это нехорошо, потому что это две цены, и ими всегда кто-то может манипулировать", - отметил премьер. Также он заявил, что цена на газ в этом отопительном сезоне изменена не будет.
До этого Гройсман говорил, что в этом сезоне цену газа не повысят.
Ранее президент Петр Порошенко после переговоров с главой МВФ Кристин Лагард заявил, что уверен в том, что правительство согласится изменить цену на газ сообразно с требованиями Фонда.
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