Минфин начал готовить Бюджетную декларацию на 2019-2021 годы

Проект документа будет формироваться на 3-летнюю перспективу на основе проекта Основных направлений бюджетной политики на 2017-2020 годы

Министерство финансов начало процесс подготовки проекта Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы (Бюджетная декларация).

Как предусмотрено Стратегией реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы, проект документа будет формироваться на 3-летнюю перспективу на основе проекта Основных направлений бюджетной политики на 2017-2020 годы, которые в прошлом году были подготовлены Минфином совместно с другими ЦОИВ, одобренные правительством и направлены в Верховную Раду.

Как известно, госбюджет на 2018 год Минфин уже разрабатывал на основе среднесрочной бюджетной резолюции, которая является ключевым элементом среднесрочного бюджетного планирования. Это был пилотный проект, для внедрения которого были внесены изменения в Бюджетный кодекс.

Внедрение среднесрочного бюджетного планирования - это один из приоритетов работы Правительства и Минфина. Это системное изменение бюджетной политики, которая обеспечивает стратегический подход к определению приоритетных мероприятий и эффективное распределение ресурсов.

Для создания правовой основы и последующей реализации бюджетной реформы Минфином был разработан законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", которым предусматривается введение трехлетней Бюджетной декларации. Проект документа уже одобрен Правительством на заседании Кабмина 31 января 2018.

Сейчас в рамках подготовки Бюджетной декларации на 2019-2021 годы, Минфин уже направил письмо главным распорядителям бюджетных средств в целях: получения от них предложений к проекту Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы; получение информации об изменениях, которые произошли в системе главных распорядителей бюджетных средств.