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ГФС ликвидировала центр минимизации таможенных платежей

20.02.2018 10:10
Ряд лиц, используя схему встречных потоков, оказывал предприятиям услуги по минимизации таможенных платежей при импорте товаров
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Государственная фискальная служба (ГФС) ликвидировала центр минимизации таможенных платежей, который действовал на территории Киева и других регионов Украины. Об этом сообщает УНИАН.

В рамках расследования уголовного производства ГФС установила лиц, которые, используя схему встречных потоков, оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам и легализации товаров, ввозимых контрабандным путем.

В своей деятельности злоумышленники использовали ряд специально созданных подконтрольных предприятий-импортеров, в том числе нерезидентов.

Таможенное оформление указанных товаров осуществлялось по заниженной стоимости, при помощи поддельных пакетов документов от имени предприятий-нерезидентов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение
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