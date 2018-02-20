ГФС ликвидировала центр минимизации таможенных платежей
Государственная фискальная служба (ГФС) ликвидировала центр минимизации таможенных платежей, который действовал на территории Киева и других регионов Украины. Об этом сообщает УНИАН.
В рамках расследования уголовного производства ГФС установила лиц, которые, используя схему встречных потоков, оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам и легализации товаров, ввозимых контрабандным путем.
В своей деятельности злоумышленники использовали ряд специально созданных подконтрольных предприятий-импортеров, в том числе нерезидентов.
Таможенное оформление указанных товаров осуществлялось по заниженной стоимости, при помощи поддельных пакетов документов от имени предприятий-нерезидентов.
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