Госдолг Украины превысил 2 трлн грн - Госказначейство
Государственный и гарантированный долг вырос в 2017 году до 2,1 трлн грн. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз, передает корреспондент LIGA.net.
По ее словам, в 2017 году Украина на обслуживание госдолга потратила 110 млрд грн.
Совокупный государственный долг Украины в ноябре вырос на 0,05%, или на $40 млн, до $76,33 млрд по сравнению с предыдущим месяцем.
В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с $65,51 до $70,97 млрд.
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Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что государственный долг Украины составит 72,3% ВВП в текущем году, а дефицит текущего счета платежного баланса Украины - 5,5% ВВП.
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