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Госдолг Украины превысил 2 трлн грн - Госказначейство

20.02.2018 16:30
В прошлом году Украина на обслуживание госдолга потратила 110 млрд грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Государственный и гарантированный долг вырос в 2017 году до 2,1 трлн грн. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз, передает корреспондент LIGA.net.

По ее словам, в 2017 году Украина на обслуживание госдолга потратила 110 млрд грн.

Совокупный государственный долг Украины в ноябре вырос на 0,05%, или на $40 млн, до $76,33 млрд по сравнению с предыдущим месяцем.

В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с $65,51 до $70,97 млрд.

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Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что государственный долг Украины составит 72,3% ВВП в текущем году, а дефицит текущего счета платежного баланса Украины - 5,5% ВВП.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госдолг, Госказначейство
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