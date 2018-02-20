Слабый доллар увеличит объемы мировой торговли на 3% - Bloomberg

Опрошенные Bloomberg аналитики считают, что снижение курса доллара к корзине валют обеспечит международной торговле существенные стимулы

Снижение курса доллара по отношению к корзине валют может подстегнуть мировую торговлю. Глава отдела макроэкономических исследований Oxford Economics Гэбриел Стерн полагает, что ослабление доллара в прошлом году увеличит объемы мировой торговли на 3%, пишет Bloomberg.



Больше всего в данной ситуации выиграют страны с развивающейся экономикой, с учетом того, что снижение курса американской валюты сократит их долг.



"Семилетняя связь между крепким долларом и восстановлением США разорвана. По нашему мнению, так и будет продолжаться - относительно высокий уровень роста США и одновременно слабеющий доллар обеспечит существенные стимулы мировой экономической деятельности", - прогнозирует Стерн.



Курс доллара на торгах 16 февраля снизился до минимального значения к корзине валют за более чем три года.



По словам аналитиков, уменьшение цены доллара по отношению к корзине валют на мировых рынках объясняется целым рядом факторов, начиная от опасений, что власти США будут вести политику слабого доллара (на фоне того, как другие страны постепенно сокращают количественное смягчение).



На курс также влияет бюджетная сделка в США и прогноз, что в этом году Штатам придется более $1 трлн в этом году из-за роста дефицита бюджета.



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