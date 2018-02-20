Минфин одолжил на внутреннем рынке 1,2 млрд грн

Сегодня Министерство финансов провело плановый аукцион по размещению гособлигаций

Министерство финансов сегодня, 20 февраля, на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 1,18 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Минфин разместил гривневые бонды со сроком обращения 84 дня на 482,24 млн грн под 16% годовых, со сроком обращения 175 дней на 380,48 млн грн под 16,37% годовых, со сроком обращения 322 дня на 233,13 млн грн под 16,39% годовых, со сроком обращения 1064 дня на 80,77 млн грн под 15,79% годовых.



По данным Госказначейства, государственный и гарантированный долг Украины вырос в 2017 году до 2,1 трлн грн.



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