Минфин одолжил на внутреннем рынке 1,2 млрд грн
Министерство финансов сегодня, 20 февраля, на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 1,18 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Минфин разместил гривневые бонды со сроком обращения 84 дня на 482,24 млн грн под 16% годовых, со сроком обращения 175 дней на 380,48 млн грн под 16,37% годовых, со сроком обращения 322 дня на 233,13 млн грн под 16,39% годовых, со сроком обращения 1064 дня на 80,77 млн грн под 15,79% годовых.
По данным Госказначейства, государственный и гарантированный долг Украины вырос в 2017 году до 2,1 трлн грн.
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