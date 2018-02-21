В Минфине прокомментировали визит миссии МВФ в Украину
Окончательной договоренности с Международным валютным фондом по вопросам создания антикоррупционного суда и энергетической реформы пока не достигнуто. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире одного из телеканалов, комментируя визит группы экспертов МВФ в Киев, сообщает УНИАН.
"Я считаю, что эта миссия, этот визит был результативным", - сказал министр.
По словам Данилюка, представители технической миссии МВФ обсуждали с представителями украинской власти несколько вопросов. "По некоторым мы продвинулись достаточно активно. По некоторым, например, по Антикоррупционному суду, по вопросу энергетики - энергетической реформы - есть определенный прогресс, но окончательной договоренности не было достигнуто", - добавил министр.
В то же время, он подчеркнул, что работа с МВФ продолжается, и выразил надежду, что она продолжится и в дальнейшем, для чего правительство в сотрудничестве с парламентом примет ряд необходимых и нужных прежде всего для Украины решений. "Я надеюсь, что мы и дальше будем двигаться по пути реформ, и нас будут поддерживать наши коллеги", - отметил министр.
Напомним, техническая миссия МВФ работала в Украине с 12 по 16 февраля. Эта миссия не является оценочной.
Ранее глава представительства миссии МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что законопроект президента Украины о создании Антикоррупционного суда не соответствует условиям программы с МВФ.
Люнгман отметил, что создание независимого Антикоррупционного суда - ключевое требование для следующего этапа проверки, которая должна определить, получит ли Украина очередной транш от МВФ.
Среди других требований программы он назвал повышение цен на газ, процесс приватизации, пенсионная, а также земельная реформы.
МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.
24 января президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.
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