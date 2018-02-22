Суд арестовал все имущество главного госаудитора
Соломенский районный суд Киева наложил арест на все имущество председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которая подозревается в декларировании недостоверных данных и незаконном обогащении на 10 млн грн. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
"Все имущество арестовано", - сказал он.
По его словам, в частности наложен арест на ее квартиру в Киеве, изъятые в ходе обыска денежные средства, а также золотые слитки.
Адвокат Гавриловой Ярослав Белявский сообщил, что о решении суда ему ничего неизвестно и никаких материалов об этом он не получал. Гаврилова, с его слов, также не получала такого решения.
Адвокат подчеркнул, что если такое решение и принято, то обязательно нужно его обжаловать.
Председателя Государственной аудиторской службы подозревают в незаконном обогащении на 10 млн грн.
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