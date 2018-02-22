 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.87  27.22   EUR:  33.02  33.63
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Суд арестовал все имущество главного госаудитора

22.02.2018 09:24
По данным источников, наложен арест на квартиру Гавриловой в Киеве, изъятые в ходе обыска денежные средства, а также золотые слитки
Лидия Гаврлова (фото - Наші гроші)

Соломенский районный суд Киева наложил арест на все имущество председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которая подозревается в декларировании недостоверных данных и незаконном обогащении на 10 млн грн. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Все имущество арестовано", - сказал он.

По его словам, в частности наложен арест на ее квартиру в Киеве, изъятые в ходе обыска денежные средства, а также золотые слитки.

Адвокат Гавриловой Ярослав Белявский сообщил, что о решении суда ему ничего неизвестно и никаких материалов об этом он не получал. Гаврилова, с его слов, также не получала такого решения.

Адвокат подчеркнул, что если такое решение и принято, то обязательно нужно его обжаловать.

Председателя Государственной аудиторской службы подозревают в незаконном обогащении на 10 млн грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Госаудитслужба, Гаврилова
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров