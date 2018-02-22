Суд арестовал все имущество главного госаудитора

По данным источников, наложен арест на квартиру Гавриловой в Киеве, изъятые в ходе обыска денежные средства, а также золотые слитки

Соломенский районный суд Киева наложил арест на все имущество председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которая подозревается в декларировании недостоверных данных и незаконном обогащении на 10 млн грн. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Все имущество арестовано", - сказал он.

По его словам, в частности наложен арест на ее квартиру в Киеве, изъятые в ходе обыска денежные средства, а также золотые слитки.

Адвокат Гавриловой Ярослав Белявский сообщил, что о решении суда ему ничего неизвестно и никаких материалов об этом он не получал. Гаврилова, с его слов, также не получала такого решения.

Адвокат подчеркнул, что если такое решение и принято, то обязательно нужно его обжаловать.

Председателя Государственной аудиторской службы подозревают в незаконном обогащении на 10 млн грн.

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