Активы НБУ за прошлый год выросли на 9%

На 1 января этого года активы Нацбанка составили 1,03 млрд грн

Активы Национального банка Украины (НБУ) по состоянию на 1 января достигли 1,03 млрд грн, что на 9,1% больше, чем на 1 января 2017 года. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



В четвертом квартале также наблюдался рост активов на 3,7%, уточняет НБУ.



Средства и депозиты в иностранной валюте и банковских металлах сократились вдвое - до 25,17 млрд млрд грн, ценные бумаги нерезидентов увеличились на 50,5% - до 414,46 млрд грн.



В структуре обязательств стоимость банкнот и монет в обращении за год увеличилась на 6%, или на 20,5 млрд грн, - до 361,54 млрд грн, в том числе в четвертом квартале - на 9,6%.



Средства государственных и других учреждений, за 9 месяцев 2017 года выросли вдвое - до 98,93 млрд грн, но в четвертом квартале снизились на 43,3%. В целом по итогам года их рост составил 15,6% - до 56,08 млрд грн.



Объем депозитных сертификатов существенно не изменился - 67,19 млрд грн по сравнению с 68,17 млрд грн годом ранее, а средства банков сократились - 40 млрд грн по сравнению с 44,3 млрд грн.



Обязательства НБУ перед Международным валютным фондом в 2017 году увеличились на 21,5% - до 206,25 млрд грн.



Собственный капитал за 2017 год увеличился на 41,2% - до 208,5 млрд грн за счет роста резервов переоценки активов и обязательств на 64,8%, или на 60,4 млрд грн, - до 153,69 млрд грн.



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