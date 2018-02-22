1 марта депутаты рассмотрят назначение главы НБУ - Парубий

Спикер прогнозирует, что 1 марта Верховная Рада рассмотрит назначение нового председателя Нацбанка

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что 1 марта депутаты рассмотрят назначение нового главы Национального банка Украины (НБУ). Об этом он сообщил сегодня на брифинге.



"Есть готовность рассмотрения кадрового вопроса - о назначении главы Национального банка и увольнения предыдущего главы Нацбанка. Этот вопрос предварительно планируется на четверг этой пленарной недели для рассмотрения", - отметил он.



Напомним, следующая пленарная неделя пройдет с 26 февраля по 2 марта.



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