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Данилишин предлагает увеличить отчисления НБУ в бюджет

22.02.2018 13:55
Глава совета НБУ предлагает изменить подход к формированию резервов регулятора
Богдан Данилишин

Глава совета НБУ Богдан Данилишин предлагает внести изменения в закон о Национальном банке Украины (НБУ), снизив размер общих резервов НБУ с 10% от объема денежно-кредитных обязательств до 5-7% с возможностью его повышения до 10% по решению совета. Об этом Данилишин написал у себя в Facebook.

"Такой гибкий подход позволит высвободить часть общих резервов и увеличить объем средств, которые будут перечисляться в государственный бюджет Украины, сформировав в нем специальный Фонд развития", - считает он.

Глава совета НБУ также призвал пересмотреть структуру собственного капитала регулятора, в состав которого входят общие и другие резервы.

"Действующая методика определения денежно-кредитных обязательств и расчета общих резервов утратила свою актуальность после перехода Нацбанка к новому монетарному режиму инфляционного таргетирования и ввода в практику методик, способствующих формированию резервов под реализованные и вероятные риски в достаточном объеме", - отметил Данилишин.

"Для устранения избыточного формирования резервов собственного капитала целесообразно в законе "Об НБУ" уточнить термин "денежно-кредитные обязательства". Следует четко определить перечень обязательств, которые включаются в расчет, ограничив их только твердыми обязательствами, срок предъявления которых не определен, это: наличные деньги в обращении и корсчета банков в национальной валюте", - предлагает он.

Данилишин назвал актуальными затронутые накануне первым-вице-премьером Степаном Кубивым вопросы сбалансированности монетарной и фискальной политики.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Госбюджет, Данилишин
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