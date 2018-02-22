Данилишин предлагает увеличить отчисления НБУ в бюджет

Глава совета НБУ предлагает изменить подход к формированию резервов регулятора

Глава совета НБУ Богдан Данилишин предлагает внести изменения в закон о Национальном банке Украины (НБУ), снизив размер общих резервов НБУ с 10% от объема денежно-кредитных обязательств до 5-7% с возможностью его повышения до 10% по решению совета. Об этом Данилишин написал у себя в Facebook.



"Такой гибкий подход позволит высвободить часть общих резервов и увеличить объем средств, которые будут перечисляться в государственный бюджет Украины, сформировав в нем специальный Фонд развития", - считает он.



Глава совета НБУ также призвал пересмотреть структуру собственного капитала регулятора, в состав которого входят общие и другие резервы.



"Действующая методика определения денежно-кредитных обязательств и расчета общих резервов утратила свою актуальность после перехода Нацбанка к новому монетарному режиму инфляционного таргетирования и ввода в практику методик, способствующих формированию резервов под реализованные и вероятные риски в достаточном объеме", - отметил Данилишин.



"Для устранения избыточного формирования резервов собственного капитала целесообразно в законе "Об НБУ" уточнить термин "денежно-кредитные обязательства". Следует четко определить перечень обязательств, которые включаются в расчет, ограничив их только твердыми обязательствами, срок предъявления которых не определен, это: наличные деньги в обращении и корсчета банков в национальной валюте", - предлагает он.



Данилишин назвал актуальными затронутые накануне первым-вице-премьером Степаном Кубивым вопросы сбалансированности монетарной и фискальной политики.



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