Сербия завершила трехлетнюю программу с МВФ
Сербия вышла из трехлетней программы Международного валютного фонда (МВФ) на $1,32 млрд. Как отмечает Фонд на официальном сайте, Сербия показала превосходные результаты в некоторых из поставленных программой целей.
После мирового финансового кризиса 2008 года экономика Сербии стагнировала. Слабые государственные учреждения, сокращающиеся налоговые поступления, перерасходы правительства и госкомпаний привели к быстрому росту государственного долга.
В 2014 году власти Сербии приняли программу бюджетной корректировки, укрепления финансового сектора. МВФ поддерживал программу с помощью экономических консультаций и мониторинга наряду с финансированием.
В результате фискальные счета государства в прошлом году показали положительное сальдо. Безработица в Сербии на данный момент близка к историческим минимумам, а банковская система демонстрирует стабильность, отмечает МВФ.
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