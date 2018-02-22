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Сербия завершила трехлетнюю программу с МВФ

22.02.2018 14:20
В МВФ отмечают, что Сербия по итогам трехлетней программы бюджетной корректировки показала отличные результаты
Фото: пресс-служба МВФ

Сербия вышла из трехлетней программы Международного валютного фонда (МВФ) на $1,32 млрд. Как отмечает Фонд на официальном сайте, Сербия показала превосходные результаты в некоторых из поставленных программой целей.

После мирового финансового кризиса 2008 года экономика Сербии стагнировала. Слабые государственные учреждения, сокращающиеся налоговые поступления, перерасходы правительства и госкомпаний привели к быстрому росту государственного долга.

В 2014 году власти Сербии приняли программу бюджетной корректировки, укрепления финансового сектора. МВФ поддерживал программу с помощью экономических консультаций и мониторинга наряду с финансированием.

В результате фискальные счета государства в прошлом году показали положительное сальдо. Безработица в Сербии на данный момент близка к историческим минимумам, а банковская система демонстрирует стабильность, отмечает МВФ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, МВФ
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