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Кабмин изменил механизм монетизации субсидий

22.02.2018 15:50
Правительство приняло решение изменить механизм монетизации субсидий

Правительство приняло решение об усовершенствовании механизма монетизации субсидий, который был введен в Украине с 1 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба.

Соответствующее постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2018 года.

Согласно принятому решению, теперь расчеты за квартирную плату (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом, вывоз бытового мусора и жидких нечистот будут осуществляться на основании информации управлений соцзащиты о начисленных льгот и субсидий, но не выше фактического потребления.

Средства Госказначейство будет перечислять на счета в банковских учреждениях.

В то же время для поставщиков услуг по водоснабжению и водоотведению предусмотрена возможность направления средств на расчеты за питьевую воду, приобретенную для централизованного снабжения потребителям. А для предоставителей услуг централизованного теплоснабжения предусмотрена возможность направления средств на оплату покупной тепловой энергии, питьевую воду и услуги по водоснабжению, приобретенные для предоставления услуг по централизованному снабжению горячей воды.

Также сокращены сроки перечисления средств.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: КМУ, Госбюджет
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