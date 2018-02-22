НБУ урегулировал оборот массовых выпусков памятных монет
Национальный банк Украины (НБУ) нормировал ряд вопросов, связанных с правовым обеспечением организации изготовления, выпуска в обращение и реализации памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции. Соответствующее постановление правления НБУ N10 от 15 февраля вступает в силу с сегодняшнего дня, 22 февраля.
Документ регулирует вопросы выпуска нумизматической и сувенирной продукции, в том числе специальных выпусков памятных монет.
Памятные монеты специальных выпусков реализуются по их номиналу без установления оптовых и розничных цен, а также могут храниться в хранилище вместе с разменными, оборотными монетами или другими ценностями, гласит документ.
Кроме этого, постановлением предусматривается уточнение порядка определения статуса дистрибутора НБУ по продаже памятных монет Украины и сувенирной продукции.
Если ранее Национальный банк предоставлял статус дистрибьютора только банкам, то в соответствии с нормами постановления этот статус теперь смогут получить и другие юридические лица.
"Это позволит качественно расширить каналы реализации нумизматической и сувенирной продукции Национального банка и удовлетворить растущий спрос украинцев, интересующихся памятными монетами Украины", - отмечает регулятор.
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