Долг Киевского метрополитена перед Фуксом мешает его работе - СМИ

В Киевском метрополитене сообщили, что задолженность госпредприятия перед компанией Павла Фукса может помешать работе в обычном режиме

Миллиардный долг Киевского метрополитена перед компанией Укррослизинг может помешать работе предприятия в обычном режиме. Об этом рассказала советник начальника коммунального предприятия Наталья Макогон, сообщают Схемы.



"На сегодняшний день просто ситуация грозит тем, что нельзя проводить в обычном режиме предприятию всю его деятельность. У нас есть, конечно, запасы, мы сделали заранее, и, в принципе, метрополитен - это то предприятие, которое всегда имеет какой-то запас прочности. И, назовем это "по требованию", нам дают возможность закупать необходимые детали. Но, скажем, живости предприятия нет. То есть, развития предприятие не имеет", - отметила Макогон.



Такое положение связано с соглашением на поставку 100 вагонов метро, которое Киевский метрополитен заключил с компанией-победителем тендера Укррослизинг в 2009 году при одобрении киевской власти. Учредителем Укррослизинга была кипрская фирма, близкая, по данным Наших денег, к окружению соратника Виктора Януковича, бывшего народного депутата Партии регионов и бизнесмена Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского - ред.). В 2010 году в составе бенефициаров появилась также фирма, подконтрольная российскому Внешэкономбанку.

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Сейчас бенефициаром компании в украинском реестре указан Павел Фукс - до недавнего времени российский бизнесмен.



По состоянию на 2018 год общий долг Киевского метрополитена перед Укррослизингом составляет почти 2 млрд грн. Из них меньше половины - задолженность за вагоны метро, ​​а более миллиарда гривень - коэффициент корректировки, возникший из-за изменения валютного курса. По имеющимся данным, метрополитен подписал с Укррослизингом дополнительное соглашение, в котором стороны привязали суммы выплат к курсу доллара.



Столичные власти попыталась отстоять средства несколькими способами. Один из них - обращение в СБУ, СНБО, Кабмин по вопросам о введении санкций против компании, которая в структуре собственности имела российские корни. Также КГГА обращалась в суд об отсрочке выплаты долга, но суд отказал.



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