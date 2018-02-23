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Задолженность по зарплате в Украине выросла на треть

23.02.2018 13:06
По данным Госслужбы труда, на 1 января задолженность по зарплате составляла 2,37 млрд грн

Задолженность по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 января 2018 года увеличилась на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,37 млрд грн, сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную службу по вопросам труда.

При этом, по сравнению с ноябрем 2017 года, задолженность по выплате зарплаты в декабре 2017 года сократилась на 8,8%. 

Сообщается, что задолженность по зарплате экономически активных предприятий в декабре 2017 года составила 1,27 млрд грн, что на 7,6% больше, чем годом ранее.  По сравнению с ноябрем 2017 года, задолженность по зарплате экономически активных предприятий в декабре прошлого года сократилась на 15%. 

По данным ведомства, по требованию государственных инспекторов труда была погашена задолженность по выплате зарплаты на сумму 993,3 млн грн. для 182,6 тыс. работников.

По данным Госстата, на 1 января 2018 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2,368 млрд грн, из нее 1,27 млрд грн приходилось на экономически активные предприятия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: зарплата
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